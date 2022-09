A Prefeitura de Itapeva, por meio do Fundo Social realizou, na noite de quarta-feira (14), curso de qualificação profissional em preparação de diversos tipos de nhoques. A oficina aconteceu na Escola de Gastronomia do município e teve o objetivo de capacitar os participantes para poderem gerar renda, através da preparação de massas.

A aula foi ministrada pelo Chefe Gastronômico, Paulinho, e os alunos aprenderam diversas variedades do nhoque, como por exemplo: (Batata, espinafre, abóbora, mandioquinha salsa e milho verde). O Chefe responsável destaca que as lições aguçam a curiosidade dos estudantes. “Ensinar significa despertar o interesse pela culinária, numa mistura perfeita de aromas e sabores”, destaca o professor Paulinho.

A Primeira Dama de Itapeva e Presidente do Fundo Social, Eliana Tassinari, ressalta que o curso atendeu as expectativas de qualificar os estudantes profissionalmente e contribuir com a geração de renda. “Os alunos saem com certificados e podem atuar em restaurantes ou se tornarem empreendedores. Com a qualificação profissional estamos contribuindo para o incremento da renda das famílias de Itapeva”, explicou.

Para mais informações sobre os cursos e oficinas do Fundo Social, basta entrar em contato no WhatsApp (15) 99828-4960.