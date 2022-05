Com o objetivo de promover qualificação profissional, o Fundo Social de Solidariedade, realizou nesta segunda-feira (02), mais um curso de pizza doces e salgadas.

Sob a coordenação do professor Paulo Henrique Santos, os alunos aprenderam a fazer quatro tipos de pizzas salgadas (frango com catupiry, calabresa especial, atum especial e marguerita) e dois tipos de pizzas doces (morango com chocolate e banana com doce de leite).

Estiveram presentes o prefeito Mario Tassinari, a primeira-dama Eliana Tassinari, o secretário de Obras Wilhen Kuchta e os vereadores Lucinha Woolck, Gessé e Júlio Ataíde.

A presidente do Fundo Social, Eliana Tassinari, ressaltou a importância do curso para a geração de renda das famílias participantes.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Escola de Gastronomia, das 8h às 17h, ao lado do Mercado Municipal, à Rua Sinhô de Camargo, nº 384.