Fundada a Associação Brasileira de História Militar Legião de 32

Na sexta-feira (31), a Escola Dom Silvio Maria Dário foi palco da solenidade de fundação da Associação Brasileira de História Militar Legião de 32.

A associação teve como ponta pé inicial o grupo histórico Legião de 32 que teve início por uma iniciativa da aluna Ana Helena Mariozi da Escola Dom Silvio e resultou ainda na “I Semana de 32” com exposições e palestras no ano de 2018. Após o evento o Legião de 32 se solidificou como um grupo voltado a resgatar e difundir a história da Revolução Constitucionalista de 32 e durante dois anos já ministrou mais de 5.000 palestras para alunos de diversas escolas.

O grupo conseguiu ainda localizar pontos de combate nos municípios de Itapeva, Buri, Guapiara, Ribeirão Branco e Itararé.

Diante do crescimento das ações do grupo os componentes do mesmo, incentivados por diversas autoridades e historiadores acabaram criando a Associação Brasileira de História Militar Legião de 32.

O evento que marcou a fundação da associação contou com a presença de autoridades civis e militares. O presidente da Associação Brasileira de História Militar Legião de 32 falou que a meta é resgatar e manter viva a história dos heróis da revolução.