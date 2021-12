Funcionários ficam feridos em grave acidente em fábrica de Nova Campina

Um acidente registrado na manhã desta segunda-feira (27), deixou quatro pessoas feridas na fábrica da Klingele (antiga Orsa), em Nova Campina.

De acordo com as primeiras informações, os funcionários da empresa estavam realizando manutenção em um equipamento quando, por motivos ainda não esclarecidos, este acabou apresentando falhas e com isso provocando queimaduras nos funcionários que estavam próximos.

Diante da situação, os funcionários foram socorridos até a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva, onde permanecem sendo monitorados e de acordo com familiares das vítimas, já estão sendo adotadas medidas para transferência dos pacientes para hospitais especializados em queimados.

Ainda segundo informações levantadas por nossa equipe de reportagem, alguns funcionários tiveram 80% do corpo queimado, mas todos foram socorridos conscientes para o hospital.