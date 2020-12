Foto de técnica de enfermagem cuidando de idosa emociona população

Em meio a tantas notícias tristes envolvendo o Lar Vicentino de Itapeva, uma imagem no final de semana trouxe um pouco de esperança a todos que torcem para que os idosos do local se recuperem o quanto antes.

A foto de uma técnica de enfermagem cuidando de uma idosa acabou emocionando muitos que viram a imagem.

Amigos da profissional se mostraram orgulhosos e contaram a nossa equipe um pouco da batalha que Valdirene Machado trava para poder servir aos assistidos do Lar Vicentino. A profissional que cuidado com profissionalismo e amor dos idosos acabou se distanciando de seus filhos para preservar a saúde deles, como ela faz parte da linha de frente do combate ao Coronavírus, Valdirene acabou mandando seus filhos pequenos para a casa da mãe como forma de evitar a propagação de um possível contágio.

Valdirene é mais uma das inúmeras pessoas que vem travando uma luta árdua para evitar que mais idosos do Lar Vicentino venham a se contaminar e a morrer devido ao Covid-19.

Os amigos de Valdirene ainda fizeram questão de lembrar dos voluntários e demais pessoas da sociedade que vem ajudando a entidade, pois enquanto muitos estão focados nas críticas, outros estão se colocando à disposição para que a luta que está sendo travada seja vencida com união e a coragem dos que estão na linha de frente da doença que assola a humanidade.