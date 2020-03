Forças de segurança de Itapeva realizam fiscalizações no comércio

Polícia Militar e Guarda Municipal estão realizando fiscalizações em comércios que permanecem abertos mesmo com a determinação de que serviços não prioritários devem fechar as portas para cooperar no combate à propagação do Coronavírus.

De acordo com autoridades, no primeiro instante é feito apenas uma advertência para o proprietário do estabelecimento, caso o mesmo insista em manter as portas abertas responderá administrativamente por seus atos, correndo o risco de ter até mesmo seu alvará de funcionamento suspenso.

A operação também se fará presente na zona rural do município para que toda a população esteja protegida.