Força Tática prende traficante próximo ao conhecido “Corredor do Pudim”, na Vila Mariana

Nesta quinta-feira, dia 21, durante patrulhamento do Tático Comando pela Vila Mariana, ao ingressar na Rua Vicente Eduardo Araújo, foi visualizado um indivíduo sentado na calçada do local conhecido como “Corredor do Pudim”.

É de conhecimento das equipes que o local é utilizado exclusivamente para a prática de tráfico de drogas, então foi realizada a abordagem do cidadão na via. Em busca pessoal foi localizado no bolso da sua blusa um recipiente de plástico contendo 25 pedras de crack fracionadas a granel, uma porção de maconha embalada em saquinho plástico, uma nota de R$ 20 reais, uma nota de R$ 10 reais uma nota de R$ 5,00, uma nota de R$ 2 reais e um celular de marca Samsung. Indagado a respeito, confessou estar praticando a venda do entorpecente no local. Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao rapaz, realizado uso de algemas conforme decreto 8858/16 devido ao fundado receio de fuga e preservar a integridade física, conduzido juntamente com as drogas e dinheiro até o Plantão Policial, onde foi elaborado o registro da ocorrência de natureza tráfico de drogas, permanecendo ele preso à disposição da Justiça.