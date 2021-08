Força Tática prende traficante e apreende pés de maconha em sua residência

Durante patrulhamento de Força Tática pelo Jardim Bonfliglioli, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e outros ilícito penais, os policiais visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita na Rua José Alessandro Goes dos Santos.

Ao avistar a presença da equipe eles apresentaram certo nervosismo, sendo ambos abordados e ao proceder a busca pessoal foi localizado no bolso direito de um deles um invólucro de entorpecente análogo a maconha e no bolso esquerdo mais 14 invólucros do mesmo entorpecente acondicionado em uma carteira de cigarro. Indagado a respeito das drogas permaneceu em silêncio, somente falou que na sua casa havia três pés de maconha e que autorizava a equipe entrar em sua residência para fazer apreensão dos referida plantas.

A equipe então se deslocou até o local indicado pelo indivíduo, onde sua irmã acompanhou a busca e apreensão dos pés de maconha. Em contato com uma testemunha, a mesma informou que havia comprado uma porção de entorpecente (maconha) do indivíduo pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais) e que em data anterior também já havia comprado.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e as partes conduzidas ao Plantão Policial, onde foi elaborado o registro da ocorrência por tráfico de drogas conforme a Lei 11.343/06. O indiciado permaneceu preso à disposição da Justiça.