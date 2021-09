Força Tática prende traficante com cocaína e crack

Durante patrulhamento de Força Tática pela rua Roque do Amaral, a equipe visualizou um indivíduo junto a outro de fronte a uma residência. Os policiais observaram que um deles estava com um volume na cintura e apresentou certo nervosismo tentando se evadir do local, sendo possível abordá-lo.

Durante busca pessoal foi localizada em sua cintura uma pochete contendo 12 eppendorfs de pó branco análogo à cocaína. Indagado se teria mais algo ilícito, de pronto respondeu que teria mais uma quantidade de drogas e dinheiro, não sabendo informar ao certo a quantia, autorizando a entrada na residência, acompanhando a busca, sendo localizado na cômoda do quarto um pote com a quantia de R$ 564 em notas diversas, 24 eppendorfs contendo pó branco análogo à cocaína idênticos aos que estavam em seu poder e 58 pedras amareladas análogo à crack já prontas para a venda. Além disso, na estante foi encontrada uma munição 9mm intacta, que ele informou ser de sua esposa, que não se encontrava no local dos fatos, ainda informando que vendia a cocaína por R$10 e R$ 5 o crack. Diante do exposto, foi dado voz de prisão ao sujeito, conduzido até o plantão policial juntamente com o objeto, as drogas e o dinheiro, que totalizaram: 36 eppendorfs de cocaína, 58 pedras de crack e a quantia de R$ 614. Foi elaborado o registro da ocorrência de natureza tráfico de drogas, permanecendo o indivíduo preso à disposição da Justiça.