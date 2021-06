Força Tática prende dois homens que roubaram farmácia na área central

Em patrulhamento de Força Tática por Itapeva, a equipe recebeu a informação de roubo em uma farmácia da área central, de que dois indivíduos teriam acabado de realizar o delito e se evadiram do local.

A equipe estava nas proximidades e, com as características informadas, foi possível localizar um dos autores, na rua Uirapuru, Vila Nossa Senhora de Fátima, o qual estava de posse 45 cartões de recarga de celular e R$ 147 (cento e quarenta e sete reais) produtos do roubo. Indagado a respeito dos objetos, de pronto confessou que realizou o roubo na farmácia com uso de uma faca, juntamente com seu irmão.

Foi então realizado o cerco nas proximidades com as equipes de Força Tática e demais viaturas de serviço, localizando então o outro sujeito em um lote baldio da mesma rua, escondido no mato. No momento da abordagem, ele resistiu, sendo necessário uso de força moderada para contê-lo. Após detido, confirmou a participação no roubo e que a faca utilizada havia sido dispensada logo após o ato ilícito.

Em pesquisa criminal, foi verificado que ele estava foragido da Justiça pelo crime do artigo 157 do CP.

Realizada diligência nas proximidades da farmácia, foi localizada apenas uma das facas utilizada. Diante do exposto, os dois indivíduos foram presos em flagrante de roubo e conduzidos ao Plantão Policial, sendo registrado o Boletim de Ocorrência, apreensão dos objetos e a entrega dos bens à vítima (valor aproximado de R$ 980). Os indiciados permaneceram presos à disposição da Justiça.