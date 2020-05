Força Tática detém traficantes em Itapeva

Na quinta-feira (28), os policiais militares do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior detiveram dois homens em flagrante comercializado drogas em Itapeva/SP.

A equipe de Força Tática estava em patrulhamento quando suspeitou dos indivíduos que transitavam na via. Eles tentaram fugir pelos fundos de uma residência abandonada, mas acabaram detidos. Com eles foram encontradas 33 porções de cocaína, 49 pedras de crack, R$ 200 reais e dois celulares.

A equipe ainda realizou buscas no local da abordagem. Foram apreendidas mais 447 porções de cocaína, um tijolo de maconha, uma pedra bruta de crack, 228 porções de crack já embaladas, 365 pedras de crack a granel, três porções de maconha, R$ 810,65 e anotações do tráfico.

Os dois criminosos foram conduzidos ao Distrito Policial e permaneceram à disposição da Justiça.