Força Tática detém procurado pela Justiça na Avenida Kazumi Yoshimura

Durante Operação Saturação pela Vila Mariana nesta quinta-feira (12), as equipes de Força Tática, a fim de combater tráfico de drogas e outros ilícito penais, visualizaram um veículo com os faróis apagados saindo da Travessa I, Rua Vicente Eduardo de Araújo. Ele foi acompanhado pela viatura e abordado pela Avenida Kazumi Yoshimura.

Ao realizar a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes do veículo, mas após pesquisa via Copom, constou uma mandado de prisão preventiva em desfavor de um deles, pelo Artigo 157 do CP (roubo), além de várias passagens pelo referido artigo.

Os policiais então deram voz de prisão e o algemaram, devido receio de fuga conforme prevê o Decreto Federal 8858/16 e Súmula vinculante 11 do STF. O cidadão foi conduzido ao Plantão Policial de Itapeva, permanecendo preso à disposição da Justiça. Após o registro dos fatos na Delegacia, por solicitação do autor, seus pertences foram entregues a uma pessoa de sua confiança.