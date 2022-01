Durante patrulhamento de Força Tática pela área central de Itapeva no sábado (8), com o objetivo de combater furtos e roubos em estabelecimento comercial, uma equipe se deparou com um sujeito pela Rua Mário Prandini, sendo que ao avistar a presença da viatura policial demonstrou certo nervosismo.

Diante disso, foi abordado e ao proceder a busca pessoal nada de ilícito fora encontrado, porém ao realizar pesquisa via Prodesp, constou como procurado pelo artigo 33 da lei n°11.343/16 (tráfico de drogas). Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Itapeva, permanecendo preso à disposição da Justiça.