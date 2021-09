Força Tática captura procurado pela Justiça no bairro Morada do Bosque

Durante patrulhamento de Força Tática pelo Bairro Morada do Bosque no domingo, dia 12, a equipe ao acessar a Rua Siley Benato de Almeida, abordou um cidadão e ao realizar busca pessoal nada de ilícito encontrado, contudo, em pesquisa no banco de dados do Conselho Nacional da Justiça havia um Mandado de Prisão em seu desfavor, pelo art. 155 do Código Penal.

Diante dos fatos, o cidadão foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi elaborado o registro da ocorrência de natureza captura de procurado, permanecendo à disposição da Justiça.