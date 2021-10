Força Tática apreende drogas na Vila Mariana

Durante patrulhamento do Tático Comando pela Vila Mariana, em Itapeva, nesta quarta-feira (06), ao ingressar na Rua Vicente Eduardo Araújo, foi visualizado um indivíduo saindo em uma residência abandonada, sendo de conhecimento da equipe que o local é utilizado exclusivamente para o prática de tráfico de drogas. Foi então dada a ordem de parada e realizada a abordagem na via.

Em busca pessoal foi localizado no bolso direito 11 porções de maconha embaladas para venda, 12 pedras de crack fracionadas, sendo 6 embaladas e 6 à granel, uma nota de R$ 5,00 (cinco reais) e um celular de marca Samsung. Em averiguação ao interior do imóvel, foram encontradas mais 92 pedras de crack, 14 porções de maconha e uma lâmina de gilete, a qual provavelmente era utilizada para fracionar a droga. Toda a droga estava individualizada e pronta para a venda. Diante do exposto dada voz de prisão em flagrante delito ao sujeito e conduzido juntamente com as drogas até o Plantão Policial, onde foi elaborado o registro da ocorrência de natureza Tráfico de drogas, permanecendo ele preso à disposição da Justiça.