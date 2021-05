Força Tática apreende drogas na Santa Maria

Durante patrulhamento de Força Tática pelo Bairro Santa Maria, Rua Tobias Roque de Carvalho, a equipe avistou um indivíduo, que ao visualizar a viatura, tentou se evadir. Realizado abordagem e busca pessoal, localizado no bolso da calça nove porções de crack, quatro porções de maconha, R$ 190 em dinheiro e um aparelho celular da marca Motorola. Indagado a respeito, admitiu que estava traficando, que havia comprado as drogas de um indivíduo de bicicleta e iria revender no bairro.

Diante dos fatos, o sujeito, o entorpecente, dinheiro foram conduzidos ao plantão, onde foram aprendidos o entorpecente, dinheiro e o aparelho celular, em auto próprio, lavrando Registro de Ocorrência de ato infracional de tráfico de drogas e o rapaz liberado para sua genitora.