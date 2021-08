Finalmente! O maior Concurso do País foi publicado: Escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo

(O maior Tribunal do mundo).

Serão 400 vagas para a Capital e 445 vagas para o Interior. Ou seja, você terá oportunidade de lotação em todo o Estado de São Paulo (o concurso foi unificado em 2021).

Este Concurso exige apenas Ensino Médio e o cargo inicial oferta remuneração total que ultrapassa 6 mil reais.

Mas, certamente, o mais atrativo são os inúmeros benefícios e as inúmeras funções de confiança que poderão ser alcançadas posteriormente – cuja remuneração total pode ultrapassar 20 mil reais (vide cargos de Chefe de Gabinete).

Este concurso dispensa comentários. É o concurso mais desejado por todos!

E, para que você busque a elevada nota de corte do TJ/SP, o DAMÁSIO EDUCACIONAL tem o CURSO ESPECÍFICO que lhe ofertará inúmeras ferramentas:

(i) 300 aulas teóricas;

(ii) 28 aulas exclusivas de questões TJ/SP;

(iv) 36 aulas de Mentoria específica TJ/SP;

(iv) Apostila em PDF com quase 850 fls. para cobrir cada tópico do edital;

(v) Aula com Escreventes recém-aprovados.

Venha se tornar Escrevente do TJ/SP com o Curso que mais aprovou Escreventes até hoje: o Damásio!

Mais informações: https://wa.me/message/4Z5ZGI4DG5RBA1

(15)35220005 / 997146883

Polo de apoio: Rua Teófilo David Müzel, 269, Vila Ophelia, Itapeva/SP. @damasioitapeva