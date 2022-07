No próximo final de semana a cidade de Nova Campina estará em festa.

O município realizará o “Arraiá da Cidade”, uma festa cultural que terá apresentações artísticas e praça de alimentação.

De acordo com o Poder Executivo o evento tem entrada franca e além de dar oportunidades para artistas do município ainda haverá uma apresentação no dia 9 de julho com a dupla Gustavo Toledo & Gabriel.