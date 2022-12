O final de semana em Itapeva foi marcado por acidentes que acabaram tirando a vida de dois homens e deixando uma criança em estado grave. Dois dos acidentes foram registrado na zona urbana do município, outro na zona rural.

Na sexta-feira (02), um idoso de 72 anos acabou morrendo após o carro onde estava se envolver em um acidente na estrada do bairro Faxinal. Um dos motoristas envolvido no acidente contou que estava trafegando pela localidade quando outro carro o ultrapassou e acabou colidindo frontalmente com uma caminhonete que vinha no sentido contrário. O condutor contou ainda que devido a rapidez com que tudo aconteceu não conseguiu desviar e também bateu no veículo que o ultrapassou. Equipes de resgates do município foram acionadas e socorreram três vítimas que ficaram feridas, entre elas, Antônio Mendes que não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Já no período noturno, mais um acidente fatal foi registrado, desta vez na Avenida Higino Rodrigues Garcia, pelo local um motociclista que descia sentido bairro-centro acabou perdendo o controle da moto e batendo no meio fio de uma das rotatórias que tem no local e com isso caindo. Murilo Gomes Carvalho, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

(crédito imagem: Renato Baltazar)

No domingo (04), mais um acidente grave foi registrado em Itapeva, desta vez no bairro Morada do Bosque, onde um menino de 8 anos acabou sendo atropelado por um carro depois de perder o controle da direção da bicicleta em que estava e cair na frente do veículo. O motorista ainda tentou desviar da criança, porém não conseguiu e atropelou o menino. Davi Francisco da Silva Souza Almeida foi socorrido para a Santa Casa de Misericórdia de Itapeva com ferimentos graves e de lá transferido para um hospital em Sorocaba. De acordo com a família, Davi teve traumatismo craniano e há a possibilidade de perder a visão de um dos olhos.