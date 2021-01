Filipe Melere: o itapevense que irá brilhar nos campos de futebol

O jovem Filipe Melere, de 12 anos, está trilhando seu caminho no mundo do futebol. Quando tinha apenas 5 anos de idade começou a treinar no Fut Escola de Craques, passou um tempo na Escolinha Araxá e quando retornou para o Fut, seu professor Fabinho agendou um teste para o garoto no Coritiba. “Eu fui aprovado, aí meu pai perguntou se eu gostaria de ficar e eu disse que sim. Logo já fiquei em Curitiba e voltei para Itapeva somente para me despedir da escola e dos meus amigos”, lembrou.

Logo no início, Filipe já se destacou. “Quando cheguei no clube, já comecei a jogar na equipe titular, fiz gols importantes e isso foi muito gratificante”, disse.

Para o jogador, o apoio de seus pais foi essencial para que o ano de 2019 ficasse marcado em sua vida. “Minha mãe vendeu a empresa que ela tinha para poder me acompanhar, então hoje morando em Curitiba em definitivo e tenho em minha família a estrutura que preciso para focar no meu futuro”, ressaltou.

Em meio a pandemia, Filipe lamenta que 2020 não tenha sido como ele imaginou, já que os campeonatos foram suspensos devido ao Coronavírus. “Foi muito difícil, eu joguei somente em um campeonato de futsal, mas espero que este ano tudo se normalize o quanto antes. Mesmo assim, continuo treinando sem perder o foco, este ano já subi de categoria, inclusive”, explicou.

Mesmo distante de sua cidade, Filipe sonha em levar o nome de Itapeva para o mundo. “Eu sei que até agora não conquistei nada e que a cada dia as dificuldades vão aumentando, mas também sei que com muita fé, trabalho e humildade, vou conseguir chegar lá e quem sabe carregar a bandeira de Itapeva pelo mundo”, finalizou.