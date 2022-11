O Grupo de Dança Código de Honra possui 20 anos de trabalhos artísticos e culturais, tendo como premissa o intuito de fomentar e levar a cultura acessível para todos.

Através dessa valorosa jornada, o Grupo foi reconhecido como Ponto de Cultura no ano de 2021. Os responsáveis, (Angela e Gerson), produziram um belíssimo evento no último sábado (26), o qual contou com diversas apresentações regionais.

Associação de Formação Cultural Artístico – Código de Honra (A.F.C.A).