As equipes da Rota 27 e Rogerinho Auto Center, organizadores do Festival de Três Tambores em Família, realizaram o evento na cidade de Nova Campina. O Festival teve o apoio da Família Mattos e da prefeita Josi de Nova Campina, incentivadores do projeto.

Parabéns aos competidores que deram um show em pista e abrilhantaram a festa!