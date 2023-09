Sacramentado o título do Tricolor Paulista a torcida são paulina tomou as ruas da cidade para comemorar a conquista inédita.

Durante uma caminhada pela Avenida Acácio Piedade, houve um momento em que parte da torcida passou em frente a sede da torcida Mancha Verde do Palmeiras, porém os próprios torcedores são paulinos repreendiam os que se aproximavam das portas do local para não haver vandalismo.

A festa se estende até a Praça 20 de setembro onde a concentração de torcedores foi isolada pela Polícia Militar e Guarda Municipal.