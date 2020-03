Festa organizada por ex-vereador causa polêmica com agentes de segurança

O Carnaval em Itapeva não foi dos mais agitados, nem por isso deixou de ser polêmico, isso porque uma confusão envolvendo um evento carnavalesco, forças de segurança e Conselho Tutelar acabou ganhando as redes sociais com direito até mesmo a ex-vereador fazendo um suposto sarcasmo com a Polícia Militar e a Guarda Municipal.

Tudo começou quando foi despachada pela Juíza Drª. Caroline Costa de Camargo, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva, uma ordem de uma Ação Civil Pública da Infância e Juventude proibindo o evento “Carnafolia” nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro caso não apresentasse a documentação necessária para realizar a festa no Salão Espaço Verde Michetti na Avenida Kasumi Yoshimura, no Distrito Industrial.

A ordem cientificava as forças de segurança de Itapeva e o Conselho Tutelar sobre as possíveis irregularidades e determinava que houvesse fiscalização da situação.

No dia do evento, as partes acionadas pela Justiça compareceram ao local da festa e constataram que o organizador, o ex-vereador Gabriel Souza estava portando a documentação necessária para a realização do evento.

A festa acabou acontecendo nos três dias, conforme o anunciado, no entanto, a confusão se deu quando a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram fiscalizar o transcorrer da festa. De acordo com o relatado pelos agentes de segurança, Gabriel Souza resistiu e tentou impedir que fosse realizada fiscalizações no local. As autoridades encaminharam à Justiça um relatório do ocorrido onde relatam que a resistência do organizador causou grandes transtornos colocando em risco a integridade física dos agentes e do público presente.

Ao entrar no recinto os agentes de segurança encontraram menores participando da festa e flagraram ao menos um deles ingerindo bebida alcoólica. As medidas cabíveis ao caso foram tomadas e as partes foram conduzidas ao Plantão Policial. Após esses acontecimentos surgiu alguns vídeos na internet onde o ex-vereador Gabriel Souza, usa o palco e fala sobre o ocorrido, de acordo com as forças de segurança, Gabriel ainda verificaram algumas postagem do organizador denegrindo os agentes que estiveram na fiscalização.

Houve ainda questionamento sobre o Conselho Tutelar não estar presente na fiscalização no momento do evento. Em entrevista concedida ao Ita News a conselheira de plantão, Jéssica Adriana, falou sobre a situação. Jéssica contou que ao tomar conhecimento da ordem judicial foi até o local do evento e verificou que no mesmo dia em que a ordem foi despachada o organizador da festa conseguiu o alvará para a realização da festa e apresentou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB.

A conselheira contou ainda que diante dos documentos apresentados ao Conselho Tutelar e a Polícia Militar, não havia nada que impedisse o evento de ocorrer, porém foi feito um termo de responsabilidade alertando o organizador sobre as consequências de venda de bebidas alcoólicas a menores. Além disso foi colocado cartazes de orientação sobre a proibição de venda e consumo de bebidas a menores de 18 anos.

Jéssica disse ainda que a questão de fiscalizar festas não é competência do Conselho Tutelar de acordo com o ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente, e explicou que essa função cabe a Polícia Militar e a Guarda Civil, que constatando alguma irregularidade envolvendo menor deve ser apresentado na delegacia e acionar os responsáveis pelos menores e não sendo localizado ninguém, ai sim o conselho deve ser comunicado e a partir deste momento se responsabilizar pelo caso.

N.R- Nossa equipe de reportagem entrou em contato com o ex-veredor Gabriel Souza para falar sobre o caso, porém até o fim desta edição não obtivemos retorno.