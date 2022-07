Os três primeiros dias da Festa de Santana foram considerados um grande sucesso pela comissão organizadora. O tradicional evento realizado na Praça Anchieta teve o apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade do município.

Na sexta-feira (15), as festividades tiveram início com a apresentação do show do cantor Guto, com o Especial Sérgio Reis, mostrando o melhor da música sertaneja, encantando o público presente.

No sábado (16), a animação ficou por conta da banda Kintal da Vovó, que levantou a galera com repertório repleto de rock in roll.

Já no domingo (17), o Trio Valores da Terra encerrou o terceiro dia de festa, abrilhantando a noite e proporcionando as melhores canções da MPB.

Para o secretário da Cultura e Turismo, Márcio Gouveia, o evento deu a oportunidade para os artistas locais se apresentarem e mostrarem os seus talentos. “Tivemos música sertaneja, rock e MPB e para nós, ver a cultura se fazendo viva e passando pelos diversos gêneros musicais é de causar muita emoção”, enfatizou o titular da pasta.

A festa prossegue até o dia 26 de julho, com muitas atrações musicais, além da tradicional quermesse. Lembrando que dia 25, haverá às 20h, na Praça Anchieta show com o cantor Silvio Brito.