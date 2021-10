Festa da Fiel: ex-jogador do Corinthians estará em Itapeva dia 17

No próximo domingo, dia 17 de outubro, o ex-jogador do Corinthians, conhecido como o eterno capitão do clube, estará em Itapeva no evento Festa da Fiel.

Haverá a presença das taças da Libertadores e do Mundial de 2012.

O evento acontecerá no Sindicato dos Papeleiros a partir das 14h e terá também show com a dupla Léo e Kauê.

Mais informações e reservas pelo telefone: (15) 99763-7181.

* Seguindo os protocolos sanitários de combate à COVID-19.