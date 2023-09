Concessionárias que administram as rodovias da região de Itapetininga (SP) estimam receber cerca de 140 mil veículos no feriado do Dia da Independência do Brasil, entre quinta-feira (7) e domingo (10).

Confira abaixo o fluxo de veículos na região:

SP-258:

Na Rodovia Francisco Alves Negrão, que atravessa os municípios de Capão Bonito, Taquarivaí, Itapeva, Buri e Itararé, o movimento esperado é de 44 mil veículos.

SP-255:

Na Rodovia João Mellão, região de Avaré, devem trafegar aproximadamente 42 mil veículos.

SP-127:

Nas rodovias Antonio Romano Schincariol e Francisco da Silva Pontes, entre os municípios de Tatuí e Capão Bonito, a expectativa é de 71 mil veículos.

Para mais informações, os motoristas podem acessar o site da concessionária (CCR SPVias) que divulga, em tempo real, as condições de tráfego nas rodovias.

(Informações do portal g1)