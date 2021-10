Fer Fer Vendo completa 15 anos de história em Itapeva

Buffet infantil conta com o Espaço Games e a Área Baby em um total de 18 brinquedos.

No dia 16 de setembro, o Buffet Infantil Fer Fer Vendo completou 15 anos de existência em Itapeva.

Inaugurado em 2006, o espaço que semanalmente recepciona crianças e adultos em festas de aniversários hoje é sinônimo de inclusão ao reservar espaços e brinquedos destinados a pessoas com necessidades especiais.

Seu proprietário, Fernando Modenezi conta que desde sua inauguração o prédio já foi planejado para receber todo tipo de público, além de seguir todas as normas previstas pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Com a pandemia contra a Covid-19, o Buffet ficou fechado por diversos meses e há pouco tempo retomou suas atividades com os protocolos necessários, como o uso de máscaras e a disponibilidade de álcool em gel.

Apesar de ser um espaço destinado a festas, o Fer Fervendo também é locado para aqueles pais que precisam realizar alguma atividade e precisam deixar seus filhos em algum lugar por um determinado tempo. O espaço conta com uma monitora que fica atendendo a criança que brinca no local enquanto seus pais estão realizando outra atividade.

Confira a seguir uma entrevista com Fernando Modenezi sobre o Buffet Infantil Fer Fer Vendo:

IN- Qual o diferencial que o Fer Fer Vendo proporciona a seus clientes?

Fernando- Temos muitos brinquedos para alegrar as nossas crianças, contamos com 18 brinquedos à disposição, incluindo o Espaço Games e a Área Baby. O local está totalmente adequado a todo tipo de público, sempre respeitando as normas necessárias principalmente de segurança e higiene. Estamos preparados para receber os nossos clientes para vivenciarem momentos únicos em nosso espaço.

IN- Qual a faixa etária que os brinquedos comportam?

Fernando- São para crianças de 0 a 10 anos.

IN- Há também no Fer Fer Vendo brinquedo para crianças com necessidades especiais?

Fernando- Sim, o Fer Fer Vendo é o único Buffet infantil de Itapeva e região com um brinquedo para crianças com necessidades especiais, que comporta a cadeira de rodas dentro do brinquedo. Eu comprei esse brinquedo ao ir em uma feira em São Paulo e ver ele, que serve para aquela criança com necessidades especiais não se sentir excluída durante a festa.

IN- O que tanto o Fer Fer Vendo deixa à disposição de seus clientes?

Fernando- O Fer Fer Vendo foi um prédio planejado e construído para buffet infantil, não é um prédio adaptado, ele tem um berçário, um fraldário com ducha de água quente, tem berço para a criança ficar seja o aniversariante ou convidado, tem poltrona de amamentação, os banheiros masculino e feminino têm três boxes cada um, sendo que cada um compõe um box exclusivo para pessoas com necessidades especiais, sempre pensei nas pessoas com necessidades especiais. Além disso, temos uma ampla cozinha com fogão industrial, com churrasqueira e micro-ondas.

IN- O espaço é aberto mesmo que não haja festa?

Fernando- Todos os dias está aberto o espaço aqui, a criança pode brincar por hora, das 14h às 18h. O pai e a mãe podem deixar ela aqui e ir fazer o que tiver de fazer e a monitora toma conta da criança.

IN- Quem quiser conhecer, alugar para a festa o Fer Fer Vendo, como deve fazer?

Fernando- Pode ligar no telefone (15) 3522-1139 ou também pelo WhatsApp (15) 99749-6326 e entrar em contato no horário de atendimento citado anteriormente e passamos os valores e fazer o agendamento.

IN- O que o senhor tem a dizer sobre esses 15 anos de Fer Fer Vendo?

Fernando- Só tenho a agradecer a Deus, as mamães, aos papais, às crianças, aos clientes, aos colaboradores e aos fornecedores pelo sucesso do Fer Fer Vendo nestes 15 anos. Gratidão!

*O ESCRITÓRIO TEMÁTICO DA FERRARI*

Além de um amplo espaço para as festas e os brinquedos para as crianças, o Fer Fer Vendo possui um escritório todo planejado com o tema da Ferrari e Ayrton Senna, como a mesa com o S do Senna feita por um arquiteto, a traseira da Ferrari do Sebastian Vettel, a imagem ilusória da Ferrari do Massa em Mônaco, as réplicas de todas as Ferrari.

O espaço também é aberto à visitação, com agendamento prévio pelos telefones citados acima.

O empresário Fernando Modenezi, apaixonado pela Fórmula 1, em especial pela Ferrari, planejou cada canto do seu escritório em memória de Ayrton Senna com detalhes únicos no Brasil. “Desde criança eu gosto de fórmula 1 e sempre acompanhei a carreira de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e o Ayrton Senna, claro. Sempre gostei da Ferrari, então tive a ideia de fazer um escritório temático da Ferrari dentro do Buffet Fer Fer Vendo”, disse.