Feira Livre no Parque São Jorge abrirá também aos sábados

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, informa que a Feira Livre do Parque São Jorge funcionará toda quinta-feira e sábado, das 6h às 12h30, a partir do dia 16 de abril.

Como já anunciado, os envolvidos deverão seguir rigorosamente os critérios da Secretaria de Saúde, principalmente em relação à higiene e segurança, tanto dos usuários quanto dos feirantes.

Neste primeiro momento, voltará somente a feira do Parque São Jorge, dois dias por semana, tendo revezamento dos feirantes e fiscalização para os cuidados básicos de higiene e aglomeração. Acompanhe o site oficial da Prefeitura, onde será informado quando serão liberados novos locais para as feiras livres.