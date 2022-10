A Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé, através da Coordenadoria Geral da Agricultura em parceria com o SEBRAE e o Sindicato Rural de Itararé, realizou a inauguração da Feira do Produtor Rural.

“A Feira tem como objetivo preparar o pequeno produtor para comercializar a sua produção diretamente ao consumidor final, agregando valor à propriedade rural.”, afirmou o coordenador Carlos Werneque.

A ação será realizada todo domingo das 8h às 13h na Praça Central. Nela, o consumidor encontrará itens frescos disponibilizados por produtores locais que comercializam diversos itens diretamente do campo para a mesa do consumidor.

“Nosso objetivo é fortalecer o homem do campo e criar um ambiente favorável para a comercialização dos seus produtos fresquinhos. Agradeço a parceria do SEBRAE e do SENAR, que não medem esforços para tornar nossos projetos uma realidade. Parabéns também pelo trabalho e empenho dos nossos produtores, afinal agro é tudo!”, afirmou a prefeita Léia.