Feira do Parque São Jorge é retomada respeitando medidas de higiene para o combate ao Covid-19

Todas as quintas e sábados, a feira livre do Parque São Jorge está funcionando, de forma reestruturada, para atender as atuais normas sanitárias estipuladas pelo Governo do Estado de São Paulo. Na entrada do local os consumidores recebem álcool em gel para as mãos e em todas as barracas há uma pia com sabão, toalha de papel e álcool 70% para os clientes.

Em volta de cada expositor foi feita uma barreira para que os consumidores não tenham acesso às mercadorias. Somente o feirante pode manipular os alimentos e é necessário que haja, pelo menos, dois trabalhadores em cada barraca. Um para manusear a mercadoria e outro para receber o pagamento. Está proibido o consumo de alimentos no local e em toda feira há placas com orientações sobre as novas regras.

A feirante Rosângela Barros foi uma das primeiras a protocolar pedido junto à Secretaria de Agricultura, para que o funcionamento da feira livre fosse retomado. Ela explica que todos estão se adequando às novas normas. “Os feirantes estão trabalhando de acordo com as atuais regras do Governo do Estado e com isso podemos garantir a segurança dos clientes”, destacou.

Já o feirante, Sudário Alves, ressaltou a importância do funcionamento da feira para o sustento das famílias dos trabalhadores. “Precisamos trabalhar para nos sustentar e nossas famílias dependem da feira para viver. Acredito que respeitando todas as novas regras poderemos garantir nossa renda, sem prejudicar a saúde de ninguém”, ressaltou.