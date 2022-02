A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e do Centro de Proteção Animal – CPA, promovem neste sábado (12), das 9h às 15h, mais um evento de adoção de animais, que, nesta edição, acontece no estacionamento da Praça da Igreja São Roque (Praça Rubens dos Santos Renó, nº 50, no Jardim Maringá).

Para adotar um animalzinho, os cidadãos passarão por uma conversa com os veterinários da Prefeitura sobre adoção consciente, e devem estar munidos de RG contendo CPF e comprovante de residência.