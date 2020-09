Feira da Praça de Eventos retorna a partir deste sábado, dia 19

Com esta retomada, a feira do Parque São Jorge acontecerá somente nas quintas

Devido ao avanço de Itapeva nas fases do Plano SP, as feiras livres estão retornando suas atividades gradativamente, porém, respeitando rigorosamente as regras estabelecidas pelo protocolo sanitário nº 01/2020, para preservar a saúde dos munícipes e evitar o contágio do Coronavírus.

Nesta semana, a Praça de Eventos terá o serviço reativado a partir de sábado, dia 19, das 06h às 12h. Também já voltaram a funcionar as feiras do Parque São Jorge (quinta das 06h às 12h), Vila Aparecida (domingo das 06h às 12h) e Morada do Bosque (sexta das 17h às 21h).

O protocolo sanitário nº 01/2020 prevê as seguintes condutas:

– Disponibilizar desinfetante tipo álcool 70% em todos os acessos, assim como em todas as barracas de comercialização.

– Para manuseio de produtos/alimentos a granel pode ser disponibilizado luvas descartáveis e recipiente para descarte das luvas utilizadas ou álcool 70%.

– Disponibilizar um funcionário exclusivo para efetuar as cobranças e a manipulação de dinheiro.

– Não fazer anúncios verbais dos produtos/alimentos, ou falar próximo a eles, afixando tabela de preços de forma visível.

– Higienizar as máquinas de cartão para pagamento antes do início do trabalho, após cada utilização e no término das atividades.

Para conferir todas as orientações previstas no protocolo, acesse o link: https://www.itapeva.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolo-sanitario-n-01.2020-feirasentrepostos-e-mercado-produtor.pdf