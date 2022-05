A Apae de Itapeva está vendendo feijoada completa em prol da instituição.

O valor da embalagem é R$ 50 e serve duas pessoas. A retirada será no dia 12 de junho, domingo, das 12h às 14h, com sistema drive thru, na sede da Apae no Jardim Europa.

Para reservar a sua feijoada, entre em contato pelo telefone (15) 99672-1492 ou diretamente na Apae.