Fatecs inovam em processo seletivo diante do Covid-19

O Governo do Estado de São Paulo anunciou que estão abertas as inscrições para o 2° semestre de 2020.

O processo seletivo será adaptado à pandemia, sendo assim a escolha dos candidatos será pela análise do histórico escolar.

As inscrições estarão abertas a partir da próxima quarta-feira (08), através do site vestibularfatec.com.br.