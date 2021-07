Farmácia Viva - Farmácia Ensino disponibiliza materiais com orientações sobre medicamentos e tratamentos naturais

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria da Saúde em parceria com a FAIT, disponibilizou no site oficial do município, duas cartilhas que fazem orientação sobre o preparo e utilização de plantas medicinais, medicamentos fitoterápicos e remédios caseiros.

O material está disponível nos links:

Cuidados na pandemia – https://itapeva.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Cartilha-plantas-medicinais-e-fitoterapia-COVID-19.pdf

Memento fitoterápico – https://itapeva.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/MEMENTO-FITOTERAPICO-ITAPEVA.pdf

As plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos desempenham um importante papel na prevenção, promoção e recuperação da saúde, visto que 80% da população mundial faz uso desta prática, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em 2015, foi criado o Programa Municipal de Fitoterapia de Itapeva, por meio da Lei Municipal n° 3.782/15. Em 2017, a Farmácia Viva foi estruturada no campus da FAIT, para produzir e dispensar fitoterápicos e plantas medicinais para a população de Itapeva. Atualmente são disponibilizadas em todas as Unidades de Saúde do município mais de 20 apresentações de fitoterápicos para diversas enfermidades.