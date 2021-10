Farmácia Viva e Assistência Farmacêutica são referências na região

A Farmácia Viva e a Assistência Municipal Farmacêutica, vem sendo uma referência na região. Na terça-feira, 19, Itapeva recebeu a visita da farmacêutica e coordenadora Eliane de Itapetininga e do farmacêutico e coordenador Diego de Capão Bonito, para conhecerem o trabalho realizado no município.

No encontro, o farmacêutico e chefe de Divisão de Assistência Farmacêutica Nilberto José Pereira Carpes Filho, conhecido como Beto Carpes, apresentou o processo de implantação do projeto, estruturação e a distribuição das medicações, além de apresentar os equipamentos e todo o processo de trabalho.

Conforme Beto, o trabalho realizado tem sido reconhecido na região. “Hoje os profissionais de Itapetininga e Capão Bonito puderam conhecer na prática como funciona o processo desse projeto inovador, que eles desejam implementar em seus municípios. Apresentamos os nossos equipamentos do serviço e nosso processo de trabalho, pudemos trocar bastante experiências e vivências tanto aqui, como nos demais municípios. Estaremos sempre de portas abertas para recebê-los”, contou o coordenador.