Farmácia Municipal irá reinaugurar em novo endereço segunda-feira, dia 25

A Farmácia Municipal de Itapeva estará fechada para mudança por um período de 24 horas, das 7h da manhã de domingo, dia 24, até às 7h de segunda-feira, dia 25. Após a mudança, o serviço passará a funcionar na Rua Josino Brisola, n° 547, no Centro, ao lado da CCE.

De acordo com informações da Secretaria da Saúde, a mudança de endereço da Farmácia Municipal visa melhor atender os usuários do SUS. “No novo endereço o cidadão poderá retirar seus medicamentos com mais conforto e comodidade, é um espaço amplo e com acessibilidade”, afirmou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Tassinari.

O chefe de Divisão de Assistência Farmacêutica Nilberto José Pereira Carpes Filho, mais conhecido como ‘Beto Carpes’, reiterou que o novo local foi pensado de maneira estratégica, por ser próximo a Santa Casa, Ame, Centro dia e UPA, além de possuir instalações mais modernas para a realização do serviço diariamente.

Cabe destacar que o atendimento da Farmácia Municipal passou a ser ininterrupto, 24h por dia. “Com a ampliação do tempo de atendimento o morador de Itapeva tem mais acesso aos medicamentos do Sistema Único de Saúde, foi uma grande conquista para a população”, explicou o prefeito de Itapeva, Dr. Mario Tassinari.

A reinauguração da Farmácia Municipal será transmitida ao vivo pela página da Prefeitura de Itapeva no Facebook, a partir das 10h.