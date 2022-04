Apontado como um dos prédios mais estruturados para o trabalho legista, IML de Itapeva ainda permanece sem uso por falta de médicos e auxiliares de necropsia.

Imagina a dor de perder um ente querido. Não bastasse isso, some as incertezas de quando vai poder proporcionar uma despedida digna desta pessoa.

Assim está acontecendo com quem acaba perdendo alguém em Itapeva e região, uma vez que o Instituto Médico Legal – IML de Itapeva ainda não voltou as suas atividades normais por falta de profissionais que estejam dispostos a trabalhar no local, além disso, a defasagem do quadro do IML também coopera para que a região esteja, ao menos no sentimento, abandonada.

O consenso entre os profissionais da área é de que a retomada só será feita com força política, o que no momento não desperta grandes esperanças, apesar disso, como 2022 é um ano eleitoral, a população espera que haja na ânsia de angariar votos, algum político que se engaje nesta luta.

De acordo com informações levantadas por nossa equipe de reportagem, a sede do IML de Itapeva é considerada uma das melhores do Estado de São Paulo, contendo todas as condições de trabalho e equipada com aparelhos que muitos IMLs ainda não possuem.

A esperança da população agora é em um novo concurso anunciado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, informando está com inscrições abertas para médico legista. Para a região de Sorocaba, que compreende Sorocaba, Avaré, Botucatu, Itapetininga e Itapeva estão destinadas 23 vagas, e é neste momento que a força política da região deve ser grande para que a região itapevense receba médicos e auxiliares de necropsia suficientes para reabrir o IML.

Mesmo assim, a reabertura ainda demoraria algum tempo, pois os médicos que passarem no concurso terão que fazer a academia da Polícia, entre os outros trâmites burocráticos até a liberação para o trabalho de fato.

O edital para médico legista e inscrição para o concurso pode ser verificado através do endereço eletrônico https://www.vunesp.com.br/PCSP2004