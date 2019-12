Falsificação de documentos descoberta pela CEI dos Transportes está sob investigação da Polícia Civil

A Comissão Especial de Inquéritos ou a CEI dos Transportes como ficou conhecida foi criada para verificar a situação dos transportes de alunos e pacientes de Itapeva. Além de descobrir o estado precário de alguns veículos, os vereadores que fizeram parte da CEI descobriram também a existência de documentação falsificada para fazer o transporte com o aval do poder público.

Diante da descoberta os vereadores decidiram denunciar o caso a Polícia Civil que agora investiga um suposto esquema de falsificação de documentos no transporte escolar de Itapeva com o objetivo de facilitar o tráfego de veículos com irregularidades na cidade.

Um inquérito foi aberto para apurar o suposto esquema, com a possível participação de funcionários do Detran que trabalham no Poupatempo.

Segundo a Polícia Civil, um dos casos de irregularidades é de um veículo com 12 lugares em que a autorização era pra veículo com 15 lugares. As autorizações falsificadas passavam pela Secretaria de Transportes da prefeitura e os veículos rodavam normalmente.

De acordo com as autoridades cerca de 40 autorizações estavam em situação irregulares. A polícia segue investigando o caso para identificar a quantia em dinheiro que o esquema movimentava e quem participava dele.

Sobre o caso o Detran informou em nota que, a investigação não foi finalizada e que entre os dias 20 e 29 de agosto, o Detran e Polícia Civil iniciaram uma operação para fiscalizar veículos de transporte escolar no município. Durante a ação, foram apreendidos quatro veículos com indícios de fraude na documentação.

Informou que um inquérito criminal foi aberto pela polícia e o Detran instaurou um processo disciplinar para apurar se houve participação de funcionários.