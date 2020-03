FAIT Sediará o primeiro dia de campo Fait/Belagrícola

A FAIT por intermédio do seu curso de Agronomia, coordenado pelo Prof. Dr. Edjair Dal Bem e representada pelos acadêmicos Régis Augusto, Renato Takahashi e Alex Sandro Pacheco em parceria com a empresa Belagrícola realizará nos dias 12 e 13 de março o Primeiro dia de campo FAIT/BELAGRÍCOLA na Fazenda Experimental da Fait na cidade de Itapeva (SP), para produtores, estudantes e comunidade que tenha o interesse em conhecer as novas tecnologias do setor agrícola.

O dia de campo contará com a participação de várias empresas do setor agrícola presentes em nossa região, tais como Basf, Nufarm, Belagrícola, Pioner, Agrichen, TMF, MasterAgro, Syngenta além da Faculdade de Ciências Sociais e Agrarias de Itapeva – FAIT.

O Objetivo do dia de campo é mostrar aos produtores da região as novas tecnologias de cultivares de soja e milho melhoradas geneticamente e adaptadas as condições edafoclimáticas da região de Itapeva para incremento de produtividade e plantas resistentes as pragas e doenças ocorrentes na região e também, teste de nutrição de plantas com diversas formulações de fertilizantes, dosagens e associações de fertilizante e doses.

Para os acadêmicos, o objetivo além dos conhecimentos sobre cultivares, fertilizantes, também será o momento oportuno para colocarem em pratica seus conhecimentos adquiridos no curso de agronomia da Fait e realizarem Networks com produtores e empresas, sendo uma possível janela para estágios e futuras contratações profissionais.

Serão apresentados no dia de campo 17 cultivares de soja, e 8 variedades de híbridos de milho, além de avaliações de adubações, apresentação dos efeitos de novas moléculas de inseticidas e fungicidas em áreas demonstrativas a campo em uma área amostral de 40.000m².

Também serão realizadas palestras com os ex acadêmicos do curso de agronomia Engº Agronomo Leandro Manoel com o tema “Manejo Integrado de Doenças – MID” e Manejo Integrado de Pragas – MIP” e a ex acadêmica de Agronomia da Fait e Mestranda da Unesp de Botucatu Engª. Agronoma Jennifer Souza com a palestra sobre “Nematoides na agricultura”.

Para o Prof. Dr. Edjair Dal bem, Coordenador do Curso de Agronomia da FAIT, “com este dia de campo, espera-se levar novas informações a comunidade agrícola de Itapeva e Região que sejam benéficas para a evolução e aumento de produtividades das culturas, aliando tecnologia e conhecimento, para maximizar custos e aumento dos lucros dos produtores. E para os acadêmicos do curso de Agronomia da Fait, uma ótima oportunidade de expandirem seus conhecimentos e realizarem contatos profissionais com produtores e empresas do ramo.”

O dia de campo FAIT/Belagrícola iniciará as 9 horas da manhã nos dias 12 e 13/3, será de entrada franca a todos interessados, sendo que no dia 12/3 (sexta – feira) o público alvo serão os produtores da Região de Itapeva, e no sábado (13/3) terão como públicos alvo os acadêmicos dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal e Medicina Veterinária, bem como os acadêmicos dos demais cursos e Professores e colaboradores da FAIT, além de toda a comunidade de Itapeva e Região.