A Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT está sob nova direção e com novidades para 2023. Exibindo os mais altos conceitos de qualidade de ensino, de acordo com as avaliações do Ministério da Educação, as Faculdades do GRUPO FAEF se desenvolveram com ponderação e responsabilidade, ajustando suas necessidades de crescer com a dignidade que as identifica. Confira a entrevista com a nova direção:

IN – Como está a FAIT em 2023? Novidades?

Direção – A FAIT está em pleno desenvolvimento, se adequando ao momento atual que requer competência administrativa, qualidade comprovada no ensino moderno, êxito profissional dos seus egressos e evidências de que tem seriedade, idoneidade e honestidade nos seus atos educativos.

IN – Qual o perfil do egresso buscado pela FAIT?

Direção – Em todos os cursos que ministra, a FAIT busca formar profissionais generalistas, aptos ao mercado de trabalho atual, pois estarão técnica e cientificamente preparados, mas também com a formação ética e moral que constitui o grande diferencial desta instituição de ensino superior.

IN – O que o mercado profissional exige atualmente?

Direção – Primeiro uma sólida formação técnica e científica, que só é possível em cursos presenciais e, com seriedade comprovada. O mercado de hoje pergunta na seleção de profissionais, se o candidato é formado em curso presencial ou em curso vago – antes de fazer a admissão.

Em segundo lugar, o mercado exige formação ética e moral, pois a idoneidade hoje é um grande diferencial na seleção de pessoal. O êxito das empresas depende das suas equipes, que dependem dos elementos humanos que as compõem.

Portanto: competências, habilidades e atitudes definem os profissionais bem sucedidos.

IN – A FAIT busca formar este profissional do presente e do futuro?

Direção – Sim, a FAIT tem um projeto pedagógico moderno que contempla as competências, as habilidades e as atitudes que são necessárias ao êxito profissional. Graças às metodologias ativas que adota e às aulas presenciais que postula, além do emprego de 50% das aulas sendo práticas – que exige, consegue níveis de aprendizagem admiráveis junto aos alunos de diferentes origens:

– consegue resgatar conteúdos não aprendidos anteriormente,

– consegue nivelar conhecimentos necessários para novas aprendizagens,

– consegue mudar hábitos antigos, não desejáveis,

– consegue desenvolver novas competências e habilidades,

– consegue desenvolver novas atitudes.

IN – Quais obstáculos a FAIT encontra para atingir seus objetivos?

Direção – O sucesso de qualquer empresa depende de seu material humano. A seleção de profissionais para empreender a missão da instituição é o divisor de águas. Para formação da equipe a FAIT busca profissionais de lugares diversos, recicla e capacita seus docentes e funcionários, estimula a progressão funcional, sendo uma boa pagadora de salários e benefícios. Então, o que seria obstáculo fica superado. Além disso, aproveita os profissionais de Itapeva e região, que se destacam, podendo afirmar que o sucesso da instituição se deve aos elementos humanos que consegue agregar.

IN – A FAIT apresenta infraestrutura boa?

Direção – A infraestrutura da FAIT é invejável: modernos Laboratórios: de saúde, e de Engenharias Elétrica e Civil, de Informática, todos com equipamentos atualizados de última geração, inúmeras Salas de aulas climatizadas,

Ginásio de Esportes de piso com amortecedores, Clínicas de: Odontologia, Fisioterapia, Nutrição e de Medicina Veterinária, Psicologia, Farmácia Viva, e de Análises Clínicas. Além disso: campus experimentais, leiteria e laboratório de tecnologia de alimentos, caprinocultura, suinocultura, horticultura, viveiro de plantas, salão de eventos, etc Mas, toda essa infraestrutura de nada serviria se não houvesse um empenho constante da instituição para que sejam usados, com aulas práticas no quantidade de 50% da carga horária de cada disciplina. Aqui se aprende ouvindo, vendo, e principalmente fazendo!

IN – A FAIT vai bem?

Direção – Muito bem, com nova direção, e revitalizada em todo projeto educacional. A FAIT tem clara a sua missão – que lhe foi outorgada pela existência: formar homens técnica e cientificamente preparados e com sólida formação ética e moral, além disso criativos – capazes de criar coisas novas e não repetir o que outras gerações já fizeram. Nessa perspectiva deixarão o mundo melhor do que encontraram. E a FAIT contribuirá para o desenvolvimento do nosso país. Assim é! A Direção.