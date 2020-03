Fait em parceria com Belagrícola realizou o 1° dia de campo do produtor rural

Na última quinta-feira (12/3) e sexta-feira (13/3), foi realizada na Fazenda Experimental da Fait na cidade de Itapeva (SP), o dia de campo em parceria da faculdade Fait (Curso de Agronomia) e a empresa do setor do agronegócio a Belagrícola, para produtores rurais, alunos, professores e comunidade Itapevense e região.

O dia de campo foi dividido em dois dias, no primeiro dia o público alvo foram os produtores, aonde foram abordados e transmitidas informações pontuais sobre insumos agrícolas como sementes, cultivares de soja (Clycine max) e milho (Zea mays), além de moléculas de fungicidas e adjuvantes ante derivas.

No segundo dia do evento, foi destinado aos universitários, professores, alunos de escolas técnicas e comunidade em geral, foram transmitidos conhecimentos técnicos sobre os cultivares seus aspectos produtivos e genéticos do milho e da soja, conhecimento sobre métodos de ação de novas moléculas de fungicidas, conhecimento sobre nematoides do solo e fertilizantes orgânicos e minerais.

Participaram do dia de campo várias empresas do setor agrícola que atuam na região de Itapeva, tais como Basf, Nufarm, Belagrícola, Pioner, Agrichen, TMF, MasterAgro, Syngenta além da Faculdade de Ciências Sociais e Agrarias de Itapeva – FAIT. Foram apresentados ao público 17 cultivares de soja, e 8 variedades de híbridos de milho, além de avaliações de adubações, apresentação dos efeitos de novas moléculas de inseticidas e fungicidas em áreas demonstrativas a campo com 40.000m². Passaram pelos dois dias de evento cerca de 1.000 pessoas, comprovando o sucesso do dia de campo.

Com esse evento, levou a todos os visitantes conhecimentos valiosos para o setor produtivo, unindo produtividade com a minimização de custos de produção, além de novas cultivares com alto potencial produtivo, resistentes as principais doenças endêmicas de nossa região. Para os alunos, foi um importante momento de network com empresas e produtores, sendo que vários [email protected] foram selecionados para estágios e empregos em função do dia de campo.

Em breve, irão acontecer outros eventos em parceria Fait/Belagrícola para produtores, comunidade acadêmica e demais interessados, como dia de campo de culturas de inverno, culturas de primeira safra entre outros.

Um agradecimento a todas as empresas participantes, aos técnicos que disponibilizaram seu tempo e com dedicação e empenho levaram muito conhecimentos. A Empresa Belagrícola pela iniciativa e parceria com a Fait para com a realização deste evento, e também aos produtores, alunos, professores e comunidade em geral pela presença, sem vocês o sucesso não seria alcançado.