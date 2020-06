Faculdade Anhanguera oferece cursos extensivos gratuitos, com apoio da Prefeitura de Itapeva

A Faculdade Anhanguera, com apoio da Prefeitura Municipal de Itapeva, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está oferecendo cursos extensivos com certificados.

As inscrições podem ser feitas pelo link:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dnsOpaWOLEm_F5fWUvw86R4IOtSYpAxBhwxYjEaLe4JUNDZWOEgwVDgzRExCMkxLTjBQUjlRRjYzNS4u

Os interessados a partir dos 16 anos devem ter em mãos, no ato da inscrição, seus documentos pessoais: nome completo, data de nascimento, CPF, telefone para contato e um e-mail. Em seguida, deverá escolher qual curso deseja fazer.

Estão disponíveis 10 cursos 100% digitais e gratuitos, em diferentes áreas de atuação. São eles: A Cosmetologia na Estética Facial e Corporal; Conceitos Ágeis: Scrum; Conceitos e Técnicas HTML; Desenvolvimento da Carreira; Educomunicação, Mídias e Redes Sociais; Estratégias em Marketing Digital; Gestão de Pessoas no Setor Público; Programação PHP; Teoria dos Jogos e Gamificação eTecnologias e Soluções em TI.

Após a confirmação do cadastro, a Anhanguera entrará em contato com o inscrito, em até 72 horas, orientando sobre o acesso ao curso.