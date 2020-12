Expresso Cultural de Natal levará a magia da data aos bairros da cidade

O Natal este ano será diferente devido à pandemia, porém não menos mágico.

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Cultura, irá realizar o Expresso Cultural de Natal, um ônibus itinerante, que percorerrá as ruas de Itapeva, levando aos munícipes a mamãe e o papai Noel, símbolos natalinos que mexem com o imaginário e são aguardados todos os anos por nossas crianças.

O evento tem início hoje (08), a partir das 19h.

Até o dia 23 de dezembro, durante o trajeto, o Expresso levará à população os personagens natalinos e apresentações de músicos locais.

Todos os protocolos sanitários estão sendo tomados e a divulgação do itinerário não será feita para que não haja aglomeração. Os moradores saberão quando o Expresso estiver passando ao escutarem a música e verem as luzes, ao estilo caravana da Coca-Cola.

O evento também será transmitido através live na página oficial da Secretaria Municipal da Cultura, no Facebook.

Para o secretário Marcio Gouveia, a data não pode passar em branco, porém a nova realidade, a qual estamos passando, não permite que grandes eventos com a presença do público possam ser realizados.

“Queremos levar o espírito do Natal aos lares das famílias itapevenses, todavia com segurança. Seria irresponsabilidade de nossa parte a realização de uma grandiosa festividade como fizemos ano passado. Contudo, adaptamos nossa comemoração à pandemia e esperamos que desta forma singela consigamos tocar os corações e levar um pouco de alegria neste momento tão difícil e de reflexão”, finalizou.