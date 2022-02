_A produção do setor no estado de SP foi de R$ 122 bilhões, um crescimento de 26% em relação a 2020_

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (16) que o agronegócio paulista, em 2021, aumentou em 9,5% suas exportações em relação a 2020, exportando um total de US$ 18,9 bilhões no ano. As importações também aumentaram em 10,6%, o que representa um valor de US$ 4,5 bilhões. Em 2020, a produção do agronegócio em SP foi de R$ 92 bilhões, enquanto em 2021 foi de R$ 122 bilhões, um crescimento de 26%. De acordo com dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o saldo da Balança Comercial Paulista foi de US$ 14,3 bilhões, 9,1% superior a 2020.

“O crescimento do agro em SP neste último ano é muito expressivo, representa geração de emprego, geração de renda, alta performance, sobretudo no uso de tecnologia, equipamentos agrícolas, modernização no agro e também na capacitação, formação e multiplicação de unidades de agronegócio aqui em SP”, disse Doria.

Os cinco principais setores na exportação do agronegócio estadual foram o sucroalcooleiro (US$ 6,5 bilhões), soja (US$ 2,57 bilhões), carnes (US$ 2,53 bilhões), produtos florestais (US$ 1,6 bilhões) e sucos (US$ 1,5 bilhões), que representam 78,5% das exportações setoriais paulistas em 2021. Os principais países importadores dos produtos agropecuários paulistas foram China, Estados Unidos e União Europeia.

De acordo com pesquisadores do IEA, o setor sucroalcooleiro teve uma variação positiva de 0,5% em relação a 2020, sendo o que açúcar representou 86,4% do montante exportado e o álcool 13,6%. Já o setor da soja teve crescimento de 24,4% em 2021, sendo que 84,8% das exportações foram de soja em grãos.

No caso do setor de carnes, houve um crescimento de 24,4% das exportações em relação a 2020, sendo que a carne bovina representou 85,4% das vendas internacionais. Foi constatado ainda um aumento de 9,4% das exportações de produtos florestais e de 14% no setor de sucos. O setor de café, tradicional produtor do agronegócio paulista, ficou na sexta posição, com exportação de US$ 708,4 milhões em 2021, uma alta de 15,7% em relação a 2020.

Via Assessoria de Comunicação do Estado.