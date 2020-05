Executivo itapevense participa de videoconferência com o secretário Estadual de Habitação

Na tarde de quarta-feira, dia 20, o prefeito municipal itapevense participou de uma reunião, por meio de videoconferência, com o secretário Estadual de Habitação, Flávio Amary e demais prefeitos dos municípios que compõem a 16ª Região Administrativa. O secretário será interlocutor entre a nossa região e o Governo do Estado de São Paulo.

Dentre os assuntos abordados, destacam-se os equipamentos solicitados considerados como essenciais para a cidade e região: EPI’s, máscaras e respiradores. As demandas são para o combate e enfrentamento do novo Coronavírus, por Itapeva já ter contabilizado 21 casos positivos e 2 óbitos provenientes da Covid-19.

O chefe do Poder Executivo esclareceu a situação do município, deixando o secretário do Estado atualizado dos casos positivos e suspeitos que estão sendo acompanhados pelas unidades de Saúde.