Excesso de chuva provocou buraco na Rua Coronel Levino Ribeiro

Na sexta-feira (10), que passava pela Rua Coronel Levino Ribeiro no Centro de Itapeva, próximo a Academia da Tonha foi surpreendido com um buraco que se abriu na via.

O local de intenso movimento de veículos precisou ser interditado. Equipes da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Itapeva foram até o local e constataram que o buraco se abriu devido a um rompimento total da caixa de passagem de águas pluviais, problema esse que segundo os funcionários apareceu devido ao excesso de chuvas.

Na segunda-feira (13), a Secretaria de Obras abriu a rua e retirou os restos da caixa de passagem para poder começar a reconstrução.

Ao ser questionado sobre o prazo para finalizar as obras no local, o secretário da pasta, Diego Oliveira Carvalho disse que a previsão para término da obra é ainda para essa semana, podendo variar de acordo com as chuvas. Segundo com Diego, a secretaria está verificando diariamente as solicitações dos moradores dos bairros, fazendo um levantamento dos principais pontos críticos, que requerem reparos emergenciais.