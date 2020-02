Excelentes oportunidades de concursos em 2020

Anualmente mais de 10 milhões de pessoas se inscrevem em concursos públicos no Brasil, disputando uma das mais de 100 mil vagas abertas por ano.

Neste ano, há previsão de publicação de importantes editais que, provavelmente, ofertarão vagas para Itapeva e região, com cargos de nível médio e superior: Banco do Brasil (Escriturário); INSS (analista e técnico); Tribunal de Justiça/SP (escrevente técnico); MP/SP (Promotor de Justiça).).

Eis algumas das vantagens que a carreira pública oferece: estabilidade, remuneração acima da média comparada à iniciativa privada, jornada de trabalho menor e mais flexível (em determinadas carreiras) e aposentadoria diferenciada.

Observando a oferta de vagas e as vantagens oferecidas em relação à iniciativa privada, pode-se afirmar que o cenário é propício para despertar o interesse de qualquer um em prestar um concurso público.

Porém, para não perder a chance de mudar de vida, o interessado deve ficar atento à publicação do edital e suas exigências. Vale considerar a vocação para a carreira escolhida, as aptidões devem ser consideradas, indo além do “ganhar bem”.

Segundo a professora a Professora Renata Domingues, franqueada Damásio Educacional – Unidade Itapeva/SP, “primeiramente, é preciso ter em mente que todo sonho é possível de ser alcançado. Mas, para isso, é necessário empreender esforços. Não há resultado sem planejamento, sem organização e método de estudo eficaz. Preparar-se para um concurso público exige muita dedicação, persistência, foco e garra, são anos de preparação. Ouvindo os depoimentos de candidatos aprovados e as orientações de grandes profissionais, podemos ter a certeza de que uma boa estratégia faz diferença no sucesso. Os candidatos devem iniciar seu preparo antes da publicação do edital, montando um plano de estudos e, claro, gerindo bem o seu tempo, para dar conta de tudo. Evidentemente, um curso preparatório poderá auxiliá-los, pois foi-se o tempo em que estudar por uma simples apostila era sinônimo de aprovação. Com a forte concorrência (em torno de 150 a 300 candidatos por vaga), um preparo especializado faz diferença e as chances de sucesso aumentam consideravelmente”, disse.