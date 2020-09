Exames de papanicolau em horário diferenciado serão realizados pelo Ambulatório de Especialidades Centro Dia a partir de 1⁰ de outubro

Serviço está disponível para quem trabalha durante o horário comercial; Agende em sua unidade básica de Saúde.

A Secretaria de Saúde, por meio do Ambulatório de Especialidades Centro Dia, realizará a partir do dia 1º de outubro, exames de papanicolau em horários diferenciados para mulheres que trabalham durante o horário comercial. Eles direcionados às munícipes em qualquer faixa etária, com vida sexual ativa, residentes e domiciliadas em Itapeva e que trabalhem durante o período diurno.

As Unidades de Saúde continuam prestando esse serviço, porém, visando atender essa demanda que necessita de horários mais flexíveis, o Centro Dia também fará os exames. Os procedimentos serão realizados no mês de outubro, por causa da Campanha “Outubro Rosa”, que consiste no combate e a prevenção do câncer de mama, cujo objetivo é conscientizar a comunidade sobre o diagnóstico precoce e o tratamento da doença.

A coleta será realizada por enfermeiro (a), somente por meio de agendamentos, nos quais deverão ser feitos pela unidade mais próxima da residência da paciente.

Lembrando que no dia e horário agendados, realizados em sua Unidade Básica de Saúde, a paciente deverá levar o pedido e a filipeta de agendamento para que possa fazer o exame. Os resultados serão enviados ao posto de saúde que a munícipe é atendida.